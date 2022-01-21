بعد احتراقه بالكامل.. لجنة من الأوقاف تعاين مسجد "علم الدين" بأسيوط - صور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

عاينت لجنة من وزارة الأوقاف، الجمعة، مسجد علم الدين بمدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، بعد أن تعرض لحريق أتى على محتوياته بالكامل أول أمس.

وترأس اللجنة الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بالأوقاف، والمهندس مجدي ابوعيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، والشيخ عاصم قبيصي مدير مديرية أسيوط.

كان الدكتور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من الدكتور أحمد عبد الرءوف مدير عام الشئون القانونية و الشيخ أحمد عبد المنعم مدير الإدارة العامة للحوكمة والمهندس مجدي أبو عيد مدير الإدارة الهندسية بديوان عام الوزارة والشيخ عاصم قبيصي مدير أوقاف أسيوط، لبحث أسباب الحريق الذي شب مسجد علم الدين الرباط بمدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، و سرعة اتخاذ اللازم تجاه إعادة تأهيله وفق ما يقرره التقرير الهندسي.

ووجه وزير الأوقاف، بأن تنتهي اللجنة من تقريرها المبدئي في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.