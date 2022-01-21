وزير الأوقاف: افتتاح 100 مسجد بكفرالشيخ في عهد الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم افتتاح 100 مسجد بكفر الشيخ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منها 6 مساجد تم افتتاحها اليوم الجمعة، وكل المساجد على المستوى المعماري الجيد من الأعداد، والذي يليق بمصر الحديثة، والذي يواكب ما يتم من اعداد وتأهيل للأئمة للرقي بمستوى الخطاب الوسطي المستنير، وذلك في إطار ما يتم على أرض الواقع في عصر الدولة المصرية الحديثة ، والذي نفتخر ونعتز به من مشروعات متعددة.

جاء ذلك عقب افتتاحه اليوم الجمعة لمسجد الأنصاري بقرية طويلة نشرت التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ.

وأضاف في بيان له، الجمعة، أن هناك تنسيقا مع محافظة كفر الشيخ في عدد من المشروعات، سواء في عمارة المساجد أو المشروعات التنموية المشتركة بين المحافظة وهيئة الأوقاف، وإطلاق المشروعات المجتمعية الجديدة،ومنها صكوك الإطعام، ونستهدف كمرحلة أولى 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ ، بتوفير 100 طن طعام شهري، يوزع على الأسر الأولى للرعاية، بعد نجاح صكوك الاضاحي، اطلق هذا المشروع ، والذي يهدف إلى خدمة مجتمعية لا توظف العمل الخيري لصالح جماعة أو أي فكر، إنما نؤدي حق المجتمع علينا بعزة وكرامة ونصل للناس إلى منزلها بمنتهى الكرامة ولا نسمح بتصوير أخذي العطاء ولا توظيف ذلك لأي شيء، إنما هذا حقهم على المجتمع في إطار مبادرات الحماية المجتمعية التي أطلقها الرئيس ومنها ما تلمسونه على أرض الواقع من مبادرة حياة كريمة التي انطلقت في القرى والنجوع.

وتابع :"ما يحدث بالمساجد يحدث في كل نواحي الحياة، فكان أهالي كفر الشيخ يقطعون المسافة من القاهرة لكفر الشيخ في حوالي 3 ساعات، والآن يتم قطعها في أقل من ساعتين وما يحدث في المحافظة يدعو للأمل.