الطقس غدا.. الأرصاد: شديد البرودة ليلا ودرجة الحرارة تنخفض للصفر بهذه المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود غداً السبت، طقس بارد نهاراً، شديد البرودة ليلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل نهاراً علي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، الجمعة، أن أبرز الظواهر الجوية هي غيوم جزئي وبرودة تصل أحياناً لحد الصقيع بالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشرات إلى أن البحر المتوسط يشهد حالة "اضطراب" وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر، والبحر الأحمر خفيفة إلى متوسطة، وترتفع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة :16-8

الاسكندرية:16-9

مطروح:16-8

شرم الشيخ :18-13

أسوان :19-8

كاترين :8-0

العريش:14 -7

سيوة :15-8