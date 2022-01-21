"فضحته على انستجرام".. ضبط السائق المتهم بالتحرش بـ"فتاة القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر إحدى الفتيات من قيام سائق بإحدى شركات النقل الخاصة بإتيان أفعال خادشة للحياء حال توصيلها بالقاهرة

كانت الأجهزة الأمنية رصدت ما تم نشره على حساب إحدى الفتيات بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" تضررت خلاله من قيام سائق بإحدى شركات النقل الخاصة بإتيان أفعال خادشة للحياء حال قيامه بتوصيلها لمسكنها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول فحدثت بينهما مشادة كلامية وترجلت من السيارة.

بالفحص وإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المذكور وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.