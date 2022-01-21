جثة ودراجة في الطريق الزراعي.. الداخلية تكشف لغز مقتل عامل في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقتل أحد الأشخاص بأسيوط، وضبط الجناة.

تلقى مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من بعض الأهالي بالعثور على جثة عامل، مقيم بدائرة المركز بطريق فرعي بدائرة المركز وبها عيار ناري وبجواره دراجته النارية.. وما قرره شقيقه أن المجني عليه كان متجها لأرضه الزراعية بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبنوب.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص- مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم فرد محلب وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح المضبوط، وقرر أحدهم بأنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه فعقد العزم على التخلص منه واتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.