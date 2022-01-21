شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات منتصف العام للصف الأول الثانوى.. غدا اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365" فى السطور التالية تفاصيل جدول امتحان الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى العام، التى تنطلق غدا السبت، بعد قرار وزارة التربية والتعليم إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا.

وفيما يلى تفاصيل جدول امتحان الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى العام:

ـ تبدأ الامتحانات غدا السبت 22 يناير المقبل.

ـ تعقد الامتحانات فى لجان مراقبة ومؤمنة.

ـ تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

ـ يؤدى الطلاب غدا السبت 22 يناير امتحان العربى.

ـ الاثنين 24 يناير الكيمياء والجغرافيا.

ـ الأربعاء 26 يناير التاريخ والأحياء.

ـ السبت 29يناير اللغة الإنجليزية.

ـ الاثنين 31يناير الفيزياء والفلسفة.

ـ الأربعاء 2 فبراير اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.