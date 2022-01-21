شكرا لقرائتكم خبر عن الجو لطيف.. شاهد حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر واعرف حالة الطقس.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 بثا مباشرا، لرصد حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الجمعة، والتعرف على حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية.

وسادت حالة من السيولة في حركة المرور صباح اليوم الجمعة، بكافة طرق ومحاور وميادين القاهرة والجيزة، حيث تميزت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة وبشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، بالانتظام وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما شهدت حركة السير أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، سيولة وانتظام تام، وتميزت حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر وبميدان روكسي، ورمسيس، وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد بالانتظام.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهد طريق إسكندرية الزراعي سيولة مرورية، أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.