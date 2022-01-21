بسبب تفشي كورونا.. كنائس وأديرة تقرر وقف الخدمات ومنع الزيارات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

واصلت الكنائس والأديرة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تشديد إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بعد تفشيه خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن دير السيدة العذراء البراموس بوادي النطرون، الاحتفال بذكرى رحيل القديسين مكسيموس ودوماديوس.

وقال الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء البراموس: "يعلن دير السيدة العذراء البراموس بوادي النطرون أن احتفال الدير بعيد نياحة القديسين مكسيموس ودوماديوس سيكون يوم الاثنين الموافق 24 يناير الجاري، وسيكون الاحتفال قاصرًا على مجمع رهبان الدير وبناء عليه سيكون الدير مغلقًا أمام الزوار كافة في ذلك اليوم".

وأعلن دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، التابع للأقباط الأرثوذكس، إغلاق أبوابه وعدم استقبال الزائرين لمدة أسبوعين بدءاً من الأربعاء الماضي في إطار الإجراءات الاحترازية ضد تفشي متحورات فيروس كورونا.

وأعلن الدير ممثلا في الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس الدير، والأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي للدير، أن القرار يسري على الأفراد والآباء الكهنة والشباب الراغبين في قضاء فترة خلوة وأسر الآباء الرهبان دون القبول لأي استثناء.

وأعلن الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية ترتيبات الخدمات والتربية الكنسية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وارتفاع معدلات الإصابة بها.

وقال الأنبا أنجيلوس في بيان له: بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وباتفاق كهنة كنيسة مارمرقس الرسول بشبرا الأجلاء أيها الأحباء، خوفًا عليكم وعلى أولادنا نظرًا لتفشي الإصابة بمتحور أوميكرون لفيروس يعيش معنا كورونا وتعدد أعراضه وخطورتها.

وتابع: قرر مجلس آباء الكنيسة غلق وتعليق كل الخدمات من تربية كنيسة أو اجتماعات روحية من الخميس 20 يناير إلى الخميس 17 فبراير فصح يونان، والاكتفاء والاهتمام والالتفاف حول القداسات والصلاة من أجل أن يرفع الله عنا هذا الوباء الخطير ونجتمع في كنيسته بلا قلق.

وأضاف أن حضور القداسات يلتزم الوفود باستخدام الكمامات بدءًا من الباب الكنيسة إلى الخروج مرة اخرى من الكنيسة، والتباعد الجسدي والجلوس باثنين في كل دكة والاهتمام بالحجز المسبق على سيستم الكنيسة لكل منا حياة أعطاها الله لنا لكي نحافظ عليها ونحافظ على حياة من حولنا نرجوكم الاهتمام بنفسك وبمن حولك الرب يحفظكم يا شعب كنيسة مارمرقس.

وحذر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، من مخاطر فيروس كورونا المستجد ولا سيما في ظل وجود المتحور الجديد (أوميكرون) وشدد من خطورة الإصابة التي قد تؤدي إلى الوفاة.

كما حذر البابا من الاختلاط والتزاحم بالالتزام بكافة الإجراءات الصحية الهامة خلال فترة الأعياد.

وأضاف: "علينا في فترة الأعياد المقبلة وكثرة الخروج بأن نلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية الضرورية، وربنا يشفي المصابين ويحافظ على صحة الجميع".

وطالب قداسة البابا الجميع بضرورة اتخاذ الاحتياطات الاحترازية، وقال: "يجب أن ننتبه ونحافظ على نفوسنا بالغذاء السليم خاصةً مع بدء فصل الشتاء، لأن كما يقول العلماء أن أعراض هذا المتحور هي أعراض شديدة وتشتد بعد يوميْن من الإصابة".