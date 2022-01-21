كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات يتواصل.. ومستشار الرئيس يكشف الوضع الوبائي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 1632 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 339259 حتى اليوم.

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