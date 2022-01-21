قتيل ومصاب داخل مبنى تعليمي.. تفاصيل مشاجرة راح ضحيتها مشرف أمن بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت مباحث القاهرة طالبين؛ قتلا مشرف أمن وأصابوا آخر منعهم من دخول مبنى تعليمي بمنطقة الأميرية.

تلقى قسم شرطة الأميرية، إشارة من مستشفى بدائرة القسم، بوصول "ح.س"، 36 سنة، مشرف أمن بفرع أحد الجامعات بشارع السواح بمنطقة الأميرية، وتوفي متأثرًا بإصابته، وفرد أمن آخر مصاب يدعى "م.أ".

وبانتقال قوات الأمن تبين وفاة فرد أمن وإصابة زميله في مشاجرة مع طالبين بعد قيام المتوفي الأول بمنعهم من الدخول لعدم وجود كارنيهات بحوزتهم وحضورهم بدراجة نارية، حيث تعدوا على المجني عليه بعصا خشبية على رأسه وعندما تدخل الثاني تعدوا عليه وأصيب.

وبعمل الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.