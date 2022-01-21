شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تحدد موضوع خطبة الجمعة عن "بناء الأسرة" وتوجه بألا تزيد عن 10 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها "، حيث نشرت الوزارة نص موضوع الخطبة عبر موقعها الإلكترونى في وقت سابق، وشددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى ترجمة خطبة الجمعة إلى 19 لغة أجنبية، بالإضافة إلى لغة الإشارة، ضمن واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، مؤكدة أن ذلك فى إطار إيمانها بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وقرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف، منذ 26 يناير عام 2014، توحيد الخطبة في جميع مساجد مصر، سواء كانت هذه المساجد تابعة للأوقاف بشكل مباشر، أو مساجد جمعيات، وأهالي، وقالت الوزارة في ذلك الوقت، إنها هي المسئولة عن إقامة الجمعة والشعائر في جميع مساجد مصر، وقالت أيضًا وبما أنها ماضية في ضم جميع مساجد مصر إليها فإن الأولوية في الضم ستكون لأي مسجد لا يلتزم بالخطة الدعوية التي تحددها والمنهج الذي تلتزمه من الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة دون أي توظيف سياسي حزبي أو مذهبي أو طائفي للمنبر أو للمسجد.



وفى سياق متصل، تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 27 مسجدًا، منها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و3 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 519 مسجدًا، منها 443 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 76 مسجدًا صيانة وترميمًا.