مصدر يكشف حصيلة ضحايا انفجار مأسورة غاز بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب بإحدى الشقق السكنية بمنطقة مصر الجديدة نتيجة تسرب غاز.

أدى التسريب إلى انفجار محدود بماسورة الغاز بالشقة المشار إليها ونتج عنه إصابة كلٍ من "بطرس. ز"، 77 سنة، و "فادية. إ"، 60 سنة.

على الفور تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، والدفع بسيارات الإطفاء التي أخمدت الحريق.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية تلقت إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار تلاه ارتفاع ألسنة النيران مصحوبة بتصاعد كثيف للأدخنة.

على الفور دفع مدير الحماية المدنية بسيارات الإطفاء مدعومة بفريق إنقاذ بري. قوات الشرطة فرضت طوقًا أمنيا بمحيط العقار محل الواقعة لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني.

تبين بالفحص المبدئي حدوث تسرب غاز نتج عنه انفجار تسبب في سقوط واجهة 3 وحدات سكنية، وتم إخلاء العقار من قاطنيه لحين انتهاء عمليات الإطفاء.