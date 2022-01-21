5 مصابين في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بمركز أوسيم شمال الجيزة، مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار تلاه اتفاع ألسنة النيران بشارع عمر بن الخطاب بمنطقة بشتيل لعبة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبيه اللواء علاء خلوصي واللواء علاء السعيد.

تبين بالفحص نشوب حريق في شقة بالطابق الأول للعقار رقم 45 بجوار شركة البيبسي إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

أخمدت قوات الدفاع المدني النيران ومنعت امتدادها إلى الوحدات المجاورة مع تنفيذ علمية التبريد لمنع تجدد النيران.