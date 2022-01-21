ابني عايز يجيب أصحابه البيت وأخته كبرت؟ مبروك عطية يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

رد الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، على سؤال ورد إليه من إحدى المتابعات نصه: ابني عايز يجيب أصحابه البيت وأخته كبرت خلاص، فهل يمكن منعه من القيام بذلك؟

وقال عطية عبر مقطع فيديو له بثه على قناته على يوتيوب: إنه من الأفضل عدم منع الابن من أن يأتي بأصحابه إلى البيت بعلة أن أخته قد كبرت.

وأضاف عطية: الأفضل عدم فعل ذلك حتى لا يتم تفتيح العيون على ذلك الأمر، وحتى لا يقول لأصحابه إنه لا يمكنه استضافتهم في بيته لأن أخته قد كبرت، ما يترتب عليه تفتيح عيون أصحابه عليها، بلاش وبطلوا أفورة.