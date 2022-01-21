شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجة الصقيع مستمرة خلال الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العاصفة الثلجية "هبة" والتي تؤثر على سوريا ولبنان والأردن، هي السبب وراء إنخفاض درجات الحرارة بمصر خلال الأسبوع الجارى، وتابع: "سيستمر هذا الإنخفاض خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى تقدمه الإعلامية شافكى المنيرى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الطقس بمصر يتأثر بالكتل الهوائية القادمة من هذه الدول، ولكن البحرين الأحمر والأبيض يخففان من حدة هذه الكتل.

وتعليقاً على الثلوج التي تشهدها مدينة سانت كاترين، أرجع "شاهين"، السبب في ذلك إلى جبال المدينة المترفعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد كشفت أن كافة الأنحاء شهدت ليلة شديدة البرودة؛ حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى في محطة أرصاد القاهرة 9 درجات ونسبة رطوبة منخفضة، وبالتالي إحساس أعلى ببرودة الطقس.

وتابعت: يرجع هذا إلي سيطرة مرتفع جوي بقيم ضغطية مرتفع علي جنوب أوروبا وبلاد الشام وشمال أفريقيا وتستمر هذه الأجواء علي المنطقة لمدة أسبوع قادم.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن كافة الأنحاء شهدت ليلة شديدة البرودة؛ حيث سجلت درجة الحرارة الصغري في محطة أرصاد القاهرة 9 درجات ونسبة رطوبة منخفضة وبالتالي احساس أعلي ببرودة الطقس.

وجاءت تسجيلات درجات الحرارة الصغري علي بعض المدن والمحافظات تبعا للمحطات الرصد التابعة للهيئه العامة للأرصاد الجوية.

القاهرة 9

مطروح 10

الاسكندرية 9

نخل 1

كاترين 0

المنيا 3

أسيوط 5

أسوان 4

ويشهد اليوم الخميس، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .