شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الصحة": نتوقع استمرار الموجة الحالية لإصابات كورونا 3 أو 4 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا خلال الفترة الماضية.

وناشد المواطنين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري في برنامج «كلمة السر» بضرورة الحصول على لقاح كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وحول إصابة الأطفال قال المتحدث باسم وزارة الصحة «كورونا يصيب كل المراحل العمرية، لكن كعادة الموجات السابقة تكون شدة الإصابة مع المراحل السنية الصغيرة أقل»، مؤكدا أن تحليل بي سي آر يكشف مدى الإصابة بمتحور أوميكرون.

وأشار إلى أن أعراض متحور أوميكرون أقل شدة من الدلتا، لكن في حالة عدم التلقيح قد تستدعي الحالة دخول المصاب إلى المستشفى، موضحا أن أعراض أوميكرون الشائعة تتمثل في الصداع والرشح وصعوبة في البلع وآلام الحلق والإعياء، بينما الأعراض الأقل شيوعا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، والنادرة تتمثل في فقدان حاسة الشم والتذوق.

ووجه رسالة إلى المواطنين قائلا «اللي عنده أعراض برد يتعامل احترازيا على أنه مصاب بكورونا بالعزل المنزلي مع التغذية الجيدة وتناول الفيتامينات، والخروج من العزل عقب 5 أيام بشرط ارتداء الكمامة».

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على التباعد الاجتماعي والتغذية الجيدة وممارسة الرياضة وارتداء الكمامة للوقاية من كورونا، متوقعا استمرار الموجة الحالية لمدة 3 أو4 أسابيع.