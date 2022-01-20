أوميكرون والإنفلونزا.. كيف تفرق بين الأمراض التي تكون أعراضها متشابهة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان الأسبق، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، طرق التفرقة بين الأمراض التي تكون أعراضها متشابهة.

وقال حاتم، في فيديو عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، إن هذه الطرق تتمثل في: "الخبرة وذلك بالحصول على تاريخ مرضي دقيق للشخص، وهل هو كان عرضة لأشخاص آخرين كان لديهم انفلونزا أو لديهم أمراض أخرى، أو بالفحوصات الخاصة بالفيروسات، كونها أكثر شيء يفيد للتفرقة بين الأعراض، وهي أن يكون في الجهاز التنفسي سواء في المسحة أو البصاق يظهر فيروس الأنفلونزا أو البرد".