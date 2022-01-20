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انفجار ماسورة غاز داخل عقار بالنزهة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

سمع دوي انفجار هزَّ منطقة النزهة بمحافظة القاهرة مساء الخميس، مما أثار رعب الأهالي الذين هرعوا لاكتشاف مصدر الصوت.

تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار تلاه ارتفاع ألسنة النيران مصحوبة بتصاعد كثيف للأدخنة.

على الفور دفع مدير الحماية المدنية بسيارات الإطفاء مدعومة بفريق إنقاذ بري. قوات الشرطة فرضت طوقًا أمنيا بمحيط العقار محل الواقعة لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني.

تبين بالفحص المبدئي حدوث تسرب غاز نتج عنه انفجار تسبب في سقوط واجهة 3 وحدات سكنية، وتم إخلاء العقار من قاطنيه لحين انتهاء عمليات الإطفاء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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