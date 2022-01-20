سهرة حمراء كلفته طلقة بالرأس.. حكاية ملثم فشل في تصوير زميله فقتله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خطة شيطانية بامتياز رسم خيوطها تاجر ملابس للإيقاع بزميل مهنته. بحث عن تصويره في وضع مخل ومن ثم ابتزازه لكن سيناريو مغاير دارت أحداثه في سهرة حمراء مخضبة بالدماء.

داخل مكتبه بالقسم الأقدم بالمدينة السكنية، جلس المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أول أكتوبر، يتابع خط سير مأمورية ترحيل المتهم بقتل وتقطيع صديقه بصاروخ حديدي. بالكاد التقط الضابط أنفاسه حتى تلقى إشارة عبر جهاز اللاسلكي معلنة مغامرة جديدة.

جريمة قتل وقعت داخل شقة ساقطة راح ضحيتها تاجر ملابس يبلغ من العمر 33 سنة بعد فشل محاولات إشعافه في مستشفى خاص.

العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وجه بسرعة انتقال رجال المباحث إلى مسرح الجريمة وإجراء معاينة دقيقة للشقة وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار فضلا عن الاضطلاع على تقرير مفتش الصحة الخاص بالقتيل.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت إلى أن تاجر ملابس اتفق مع فتاة ليل على استدراج زميله وابن عمه لقضاء سهرة حمراء ومن ثم تصويرهما في أوضاع مخلة وابتزازهما ماليًا بتلك المقاطع.

لم تشمل الخطة المشبوهة على أي عنف أو بالأحرى الإقدام على ارتكاب جريمة قتل لكن الأمور لم تجرِ كما خطط لها. ما إن صعد القتيل وابن عمه إلى الشقة بحثًا عن إشباع نزواتهما الجنسية حتى تبعهما العقل المدبر ملمث الوجه ممسكا بيده سلاح ناري.

ما إن دلف الملثم إلى داخل الشقة حتى ردد عبارة "ماحدش يتحرك وإلا هضرب في المليان". تملك الخوف من قلب الثلاثة -بما فيهم الساقطة التي تقمصت الدور باحترافية- انتظارا لما ستؤول إليه الأحداث.

امتثلت الفتاة إلى طلب الملثم، فجردت ابن عم تاجر الملابس من ملابسه ومارست معه الجنس بتوثيق من كاميرا هاتف الملثم الذي حاول تكرار نفس الأمر مع التاجر لكنه رفض.

قاوم الثلاثيني ذاك الملثم لتستقر طلقة برأسه في الخطأ نقله على إثرها ابن عمه إلى المستشفى لكنه فارق بعد مرور 4 أيام تشبث خلالها ببصيص أمل في النجاة.

استمع رجال المباحث إلى أقوال ابن العم الذي حاول إخفاء كواليس ما دار يوم الجريمة زاعمًا "عمل حادثة ومعرفش مين اللي ضربه" لكن تطوير مناقشته ومواجهته بالادلة كانا كافيين لدفعه نحو سرد الحقيقة كاملة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائدان إبراهيم حسن وأحمد راغب معاوني مباحث قسم أول أكتوبر من ضبط المتهم والسلاح المستخدمة ليقر بفعلته "كنت عايز أصورهم وابتزهم من غير قتل.. لكن نصيبه كده".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.