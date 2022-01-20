شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون على وداع "الخضر" أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون على إقصاء المُنتخب الجزائري من منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، وكتب تبون عبر حسابه الرسمي على "تويتر": هذا هو منطق كرة القدم.. يبقى الكبير كبيرا، فلا تيأسوا، نشجعكم ونقف وراءكم، اليوم وغدا، حظ أوفر في المقابلات القادمة، إن شاء الله".

وتلقى منتخب الجزائر خسارة قاسية من كوت ديفوار بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بنيهما مساء الخميس على ملعب "جابوما"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

وتعرض منتخب الجزائر للمرة الثانية في تاريخه للإقصاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد التتويج في النسخة التي تسبقها حيث تم اقصائه من دور المجموعات في كان 2021 بلقب البطولة التي أقيمت في مصر 2019، بينما كان الإقصاء الأول في تاريخ الجزائر من البطولة عام 1992 عندما ودع الدور الأول بعدما حصد لقب 1990.

وتصادف أن منتخب كوت ديفوار كان أحد الفرق التي تشارك منتخب الجزائر في دور المجموعات في البطولتين اللتين ودعا فيهما محاربو الصحراء المنافسات، وفاز ساحل العاج على الخضر فى المرتين ، بنتيجة 3-0 فى 1992 و 3-1 فى 2021.

وضرب منتخب كوت ديفوار موعداً مع الفراعنة في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساء.

واحتل منتخب كوت ديفوار صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تواجد غينيا الاستوائية في المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط ما يؤهلهما الى الدور المقبل في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين، بينما يتذيل الجزائر الترتيب برصيد نقطة واحدة.