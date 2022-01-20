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الصحة تكشف 4 نصائح لوقاية الأطفال الأقل من 18 عاما من الإصابة بكورونا

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد من المصائح الخاصة بحماية الأطفال الأقل من 18 عاما من خطر الإصابة بفيروس  

 

وجاءت النصائح كالتالي:

1 - الاهتمام جيدا بتغذية الأطفال وعلاج أى مشكلة صحية 

2- ضرورة تعليم الأطفال كيفية ارتداء الكمامة بطريقة سليمة 

3- الالتزام بغسيل وتعقيم اليدين باستمرار 

4 - الحرص علي تلقي الأطفال من 12الي 18 سنه لقاح فيروس كورونا لتقوية مناعتهم.

 


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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