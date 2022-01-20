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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 4 نصائح لوقاية الأطفال الأقل من 18 عاما من الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد من المصائح الخاصة بحماية الأطفال الأقل من 18 عاما من خطر الإصابة بفيروس كورونا
وجاءت النصائح كالتالي:
1 - الاهتمام جيدا بتغذية الأطفال وعلاج أى مشكلة صحية
2- ضرورة تعليم الأطفال كيفية ارتداء الكمامة بطريقة سليمة
3- الالتزام بغسيل وتعقيم اليدين باستمرار
4 - الحرص علي تلقي الأطفال من 12الي 18 سنه لقاح فيروس كورونا لتقوية مناعتهم.
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