شكرا لقرائتكم خبر عن كونوا على الموعد.. دليلك لظواهر الكسوف والخسوف خلال 2022 باليوم والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لهواة الظواهر الفلكية والمعلقة أبصارهم بالسماء ، خاصة ظاهرتى الكسوف والخسوف ، على موعد مع عدد من الكسوفات والخسوفات التى تشهدها الكرة الأرضية خلال هذا العام 2022 .

فى البداية نؤكد أن الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى، و يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتاكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس .

و يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا .

وكشف تقرير ، أن الفترة بين عامي 2001 و2100 سوف يكون هناك 224 كسوفا للشمس، سيكون بينهم 77 كسوفًا جزئيًا و 72 كسوفًا حلقيًا (اثنان منهم غير مركزيين)، و 68 كسوفًا كليًا (بينهم ثلاثة غير مركزيين)، بينما سيكون هناك 7 كسوفات هجينة (بين الكسوف الحلقي والكلي)، ومن بين هذه الكسوفات سيكون هنالك كسوفان حلقيان غير مركزيان وآخر كلي غير مركزي.





وفيما يلى ننشر تفاصيل الكسوفات والخسوفات خلال عام 2022: - خلال عام 2022، نكون على موعد مع كسوفان للشمس وخسوفان للقمر

- كسوف جزئي للشمس في 30 أبريل

- خسوف كلي للقمر في 16 مايو

- كسوف جزئي للشمس في 25 أكتوبر

- خسوف كلي للقمر في 8 نوفمبر

- أول کسوف جزئي للشمس بالسنة يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1443 هـ ويمكن رؤيته في ( جنوب وغرب أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي جزء من القارة القطبية الجنوبية )، وعند ذروة الكسوف الجزئي يغطي قرص القمر حوالي 64 ٪ من قرص الشمس .

- خسوف كلي للقمر 16 مايو يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1443 هـ ، ويغطي ظل الأرض 141,4 ٪ تقريباً من سطح القمر ، ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها : ( قارة أوربا – قارة أفريقيا – قارة أسيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط االأطلنطي - المحيط الهندي- القارة القطبية الجنوبية ) .

كسوف الشمس 25 أكتوبر 2022، سيكون مرئيًا من أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا، و سيتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئي في سهل غرب سيبيريا في روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك .

- خسوف القمر نوفمبر 2022، سيكون مرئيًا تمامًا فوق المحيط الهادئ، وسيظهر معظم أمريكا الشمالية وهو يرتفع فوق أستراليا وآسيا، ويغطي أمريكا الجنوبية وشرق أمريكا الشمالية.