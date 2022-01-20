شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتوفيق أوضاع عدد من الكنائس والمبانى الخدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها الصادر بتاريخ 20 يناير سنة 2022، قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2022 بتوفيق أوضاع عدد من الكنائس والمباني الخدمية بعدد من المحافظات.

ونص القرار على توفيق أوضاع عدد من المباني الخدمية بمحافظة الإسكندرية شريطة استيفاء واستئداء حقوق الدولة، وهى بيت خلوة الشهيد كرياكوس 1 (ب)، وبيت خلوة الشهيد كرياكوس 2، الواقعان بأبو يوسف بالعجمي متفرع من شارع ريدنبكس، وبيت الشهيد أريانوس للخلوة، وبيت القديس مارمرقس للخلوة، وبيت خلوة الشهيد أدمون الأرمنتي، ومبنى خدمات كنيسة السيدة العذراء وسمعان الخراز، بأبو يوسف العجمي بشارع ريدنبكس بجوار منتجع بلاج العجمي، ومبنى خدمات الراعي الصالح، بكينج مريوط قبلي نصية بوينة الطويل العامرية ثان، وكنيسة الأنبا كاراس وحبيب جرجس، بمدينة الأمل طوسون من ش العشرة مستشارين.

وشمل القرار توفيق أوضاع عدد من الكنائس والمباني الخدمية بمحافظتي الإسكندرية والمنيا، والتي لم يتوافر فيها شرط السلامة الإنشائية (تحتاج هدم وإعادة بناء)، وهم بيت خلوة بيت أفافيني للخلوة بأبو التلات العجمي بالإسكندرية، وبيت خلوة الشهيد كرياكوس 1 أ، بأبو يوسف العجمي متفرع من شارع ريدنبكس بالإسكندرية، وكنيسة السيدة العذراء، بقرية العور التابعة لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، وكنيسة الآباء الرسل، ومبنى خدمات تابع لكنيسة الآباء الرسل، بقرية قلوصنا التابعة لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، وكنيسة السيدة العذراء، بعزبة فارس بسمالوط بالمنيا.

كما شمل القرار توفيق أوضاع عدد من الكنائس والمباني الخدمية بمحافظتي أسيوط وقنا، والتي لم يتوافر فيها شرط السلامة الإنشائية (تحتاج إلى ترميم)، وهم مبنى الضيافة (ب) ببيت القديس أبانوب للخلوة، بمزرعة كيرلومينا بالوادي الأسيوطي بمحافظة أسيوط، وكنيسة المثال المسيح، بـ3 شارع السنترال القديم نجع حمادي بمحافظة قنا.



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