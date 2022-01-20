شكرا لقرائتكم خبر عن مرحلة جديدة من الشراكة بين مصر وكوريا الجنوبية.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الكورى الجنوبى: مرحلة جديدة من الشراكة بين مصر وكوريا الجنوبية.. توافقنا على تنسيق مواقف البلدين فى مختلف المحافل الدولية.. ونتطلع إلى جذب الشركات واالستثمارات الكورية لمصر.. مون جيه: مصر مصدر للحضارة ودولة مركزية فى الشرق األوسط وساهمت فى ترسيخ السلام والاستقرار بالمنطقة.. الرئيس السيسى: مصر تسعى لدخول عصر الثورة الصناعية الرابعة.. إحداث طفرة تنموية ضخمة فى الأجل القريب على غرار التجربة الكورية الناجحة.





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