الصحة تحسم الجدل حول تأثير لقاح كورونا على خصوبة المرأة

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور خالد عبدالغفار، لمتابعة سير عملية تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأكد الوزير توافر كافة أنواع اللقاحات، حيث بلغ إجمالي عدد جرعات لقاحات فيروس كورونا التي وصلت مصر حتى الآن 132 مليونًا و105 آلاف و180 جرعة، متضمنة اللقاحات تامة الصنع والمواد الخام المعدة للتصنيع بخطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، لافتًا إلى أن عدد الجرعات التي تم استهلاكها سواء جرعة أولى أو ثانية أو تنشيطية بلغ 61 مليونًا و 362 ألفًا و576 جرعة.