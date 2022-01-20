60 ثانية أشعلت سوشيال ميديا.. ليلة القبض على المتحرش بـ"فتاة الصف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مقطع فيديو لا يتجاوز الـ60 ثانية سجلته كاميرا مراقبة رصد تحرش شاب بفتاة واعتداءه عليها بالضرب. انتشر الفيديو كالنار في الهشيم عبر منصات السوشيال ميديا ليحظى بمتابعة أمنية خلصت إلى ضبط المتهم في غضون ساعات.

على ناصية أحد شوارع قرية الإخصاص مركز الصف جنوب الجيزة، جلس "أحمد" مع صديقه يتبادلان حديث انصرفع عنه لدى دخول فتاة قصيرة القامة الشارع.

همَّ صاحب الـ25 سنة بشاله الأبيض المميز خلف جارته "إيمان". نطق لسانه بكلام معسول كان يمني النفس أن يلقى قبولا من قبل الفتاة لكن الرد جاء صادمًا.

نهرت الفتاة جارها الذي ضرب بحقوق الجيرة عرض الحائط فما كان منه إلا الاقتراب منها وسبها بألفاظ خارجة لتتصدى له ابنة الـ19 ربيعا "احترم نفسك".

استشاط "أحمد" غضبًا وراح يعتدي عليها بالضرب صفعا على الوجه ولكمات بالجسد ليتجمع المارة في محاولة للسيطرة عليه مطالبين الفتاة بالانصراف منعًا لتفاقم الأمر.

ظن العامل العشريني أن فعلته ستمر دون حساب لكن يقظة ومتابعة أمنية كانت له بالمرصاد. تابعت وحدة مباحث الصف بقيادة المقدم محمد العشري المقطع ليوجه معاونيه بسرعة جمع التحريات وسؤال شهود عيان مع التحفظ على الفيديو المتداول.

التحريات أكدت صحة الواقعة دون إصابة المجني عليها لإصابات "مافيهاش خدش". ساعات قليلة كانت كفيلة بسقوط المتهم في قبضة الشرطة بقيادة الرائد أحمد عز واقتياده إلى ديوان القسم. أقر المتهم بفعلته أمام العقيد تامر صالح مفتش فرقة الشرق.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.