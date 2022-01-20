بعد التصالح.. إخلاء سبيل فتاة ابتزت طبيب عربي بفيديو مخل في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بأكتوبر، إخلاء سبيل فتاة متهمة بابتزاز طبيب عربي الجنسية، بصور مخلة للآداب لمساومته على مبلغ مالي، وذلك بعد تنازل المجنى عليه عن البلاغ وتصالحهما.

البداية كانت بتلقي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من أحد الأشخاص يتبع مفوضية اللاجئين يحمل جنسية دولة عربية، يتهم فيه فتاة بابتزازه بفيديو مخل أثناء إقامة علاقة غير شرعية معه، وأضاف المبلغ أنه اصطحب فتاة في العقد الثاني من عمرها إلي الشقة محل سكنة إلا أنها أعدت هاتفها وقامت بتصويره معها في أوضاع مخلة وقامت بابتزازه.

وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط الفتاة 16 سنة حال تواجدها بمنطقة مساكن عثمان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على أموال المبلغ.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.