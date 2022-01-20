ضرب صاحبه بـ "كتر".. كشف ملابسات تعدي شخص على صديقه في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" لأحد الأشخاص تضرر من تعدي شخص على صديقه.

رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لأحد الأشخاص متضررا من تعدي أحد الأشخاص على صديقه، إثر تناوله لمخدر الشابو.

وبالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة رأس البر بمديرية أمن دمياط بوجود مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال تبين أن طرفي المشاجرة كلٍ من طرف أول طالب بأحد المعاهد – مقيم ببورسعيد – مصابا بجرح بالرقبة والبطن وتم تحويله للمستشفى وتقرر خروجه عقب تلقي الإسعافات اللازمة.

وطرف ثان طالب بذات المعهد – مقيم ببورسعيد وذلك إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب أولوية الجلوس حال استقلالهما إحدى وسائل النقل أتوبيس المتجه إلى محافظة بورسعيد.

وبسؤال الطرف الأول، اتهم الطرف الثاني بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض (كتر) وإحداث إصابته، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.