شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم: لا نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يوجد أى نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثانى، قائلا: إن شاء الله لن نحتاج للتأجيل.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات صحفية على هامش، توقيع مذكرات تفاهم لإنشاء 6 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، تعليقا على انتهاء امتحانات الصف الرابع الابتدائي اليوم للفصل الدراسي الأول، الكتب هائلة للطلاب، ولازم نسال الأمهات أبنائكم اتعلموا إيه واتعلم كويس، موضحا أن الوزارة تحاول الاهتمام بالاولاد من خلال تقديم تعليم جيد قائم على المهارة، متابعا: مش مهم الامتحان ولكن التعلم.

وكان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، أكد إنه سيتم إنشاء 6 مدارس دولية متخصصة في التكنولوجيا التطبيقية، ستكون في صناعات الأجهزة والأدوات الكهربائية المعاصرة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية والتجارة الحديثة وتسويق الخدمات المالية وبرمجيات عدادات الكهرباء لتخريج مبرمجين في هذه الصناعة بالإضافة إلى مدرسة متخصصة في صناعة الأثاث بطريقة تكنولوجية.

وأضاف مجاهد فى تصريحات صحفية، أن كل هذه المدارس ستكون الدراسة فيها مجانية مثل باقي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مضيفا أن اتفاقيات التعاون التى من المقرر أن توقعها الوزارة اليوم تشمل 6 مدارس دولية وفى عام 2023 ستكون هناك أربعة آخرين يدخلون الخدمة، ليصبحوا العدد 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

رئيس كوريا الجنوبية: قرض بقيمة مليار دولار وتوقيع اتفاقيات عديدة مع مصر

أعلن الرئيس الكوري الجنوبى مون جيه ان، توقيع العديد من الاتفاقيات بين مصر وكوريا الجنوبية، كاشفا عن أن بلاده ستقدم قرضا لمصر بقيمة مليار دولار من صندوق التعاون للتنمية الكوري.

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أن بلاده تسعى إلى الشراكة التعاونية مع مصر وتعزيز التنمية المستدامة بين البلدين، مؤكدا المضي قدما لإبرام اتفاقيات تجارة وتوسيع أفق التعاون في قطاعات النقل صديق البيئة والتنمية البحرية والفضائية.

وقال "جيه ان" "إن البلدين متفقان على أهمية التغلب على أزمة المناخ، حيث تستضيف مصر "كوب 27 " ، مضيفا: سنتعاون مع مصر في جمع إرادة المجتمع الدولي في هذا الاطار، مشددا على دور مصر الحيوي في ترسيخ السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين دفعة يوليو 2022

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير / الدكتوراه للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2022.

ميناء الإسكندرية يحقق أعلى زيادة فى استقبال البضائع خلال 2021 بنسبة 17.3%

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، عن النجاح خلال عام 2021 في تخطي آثار أزمة كورونا التي ألقت بظلالها خلال العامين السابقين على حركة التجارة الدولية في مختلف موانئ العالم، بل وحقق ميناء الإسكندرية أعلى معدلات تداول في تاريخه بإجمالى 64.5 مليون طن خلال عام 2021.



وقد سجلت البضائع المحواة نسبة الزيادة الأعلى خلال عام 2021 بواقع 17.3% عن العام السابق بكمية بلغت 23.7 مليون طن، كما شهدت أيضا بضائع الصب السائل من مواد بترولية وسلع استراتيجية تزايدا كبيرا بواقع 16.7% عن العام السابق بكميات تداول بلغت 8.4 مليون طن، فضلا عن ارتفاع كميات البضائع العامة إلى 5.7 مليون طن بنسبة 5.6%.

كما شهدت حركة الصادرات المصرية عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة ارتفاعا كبيرا خلال عام 2021 بواقع 24.3% عن العام السابق بكميات بضائع بلغت 17.9 مليون طن، ليكون بذلك إجمالي الزيادات في كميات البضائع المتداولة خلال عام 2021 بنسبة 8.2% عن العام السابق، وفي سياق متصل ارتفعت أعداد السفن بنسبة 3.7% خلال عام 2021 بزيادة 142 سفينة عن العام السابق أيضا.

الفتوى اللبنانية تتقدم ببلاغ للنيابة ضد نشأت منذر مدعى النبوة

أعلنت صفحة دار الفتوى فى الجمهورية اللبنانية، أنه بناء لتوجيهات مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، تقدم أمين الفتوى الشيخ أمين الكردى ببلاغ للنيابة العامة التمييزية ضد نشأت منذر الذى يدعي زورا وبهتانا، أنه رسول مرسل من السماء صاحب رسالة سماوية، وطلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، سندا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات.

كان قد انتشر فى الفترة الأخيرة "تريند" جديد على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو لشخص يدعى نشأت مجد النور، من أصل لبنانى، يدعى النبوة على "الفيس بوك"، وأدلى ببعض التصريحات التى أثارت سخرية المصريين الذين باتوا يصممون له" كوميكس"، انتشرت على مواقع السوشيال ميديا، ولم يكتفوا بذلك بل بحثوا ووصلوا لمعلومات مختلفة عنه والتى نشروها على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، ونستعرضها فى هذا التقرير.

استئناف حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس بعد توقف 12 يومًا

صرح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تابع أعمال استئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس بشمال المحافظة، واستئناف رحلات الصيد بنهر النيل بعد توقفها بسبب تعرض المحافظة لسوء الأحوال الجوية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، اليوم الخميس، إشارة من ميناء البرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها، وتحسن الأحوال الجوية.

وانطلقت مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات صيد بعد أن جرى تزويدها بالوقود والثلوج، من ميناء الصيد بالبرلس لتنطلق في عرض البحر لبدء عمليات الصيد، بعد توقفها.



وتشهد محافظة كفر الشيخ،حالة من الإستقرار النسبي للطقس يصاحبها رياح خفيفة بعد أن تعرض المحافظة لمدة 12 يوم لموجه الطقس السئ، وهبوب الرياح وهطول الأمطار، حيث سطعت الشمس بسماء المحافظة منذ الصباح الباكر.

انخفاض الحرارة غدا وشبورة كثيفة على الطرق والصغرى بالقاهرة 7 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الجمعة، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، مائل للبرودة على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 06 درجة ، وسانت كاترين العظمى 6 درجات والصغرى صفر .

تغيير مسمى مكتب الأحوال المدنية بالعباسية إلى "سجل المواطنين بالخارج"

أصدرت وزارة الداخلية، القرار رقم 2461 لسنة 2021، بشأن استبدال مسمى مكتب سجل مدني المركز الرئيسي ومقره ديوان عام المصلحة إلى سجل مدني المواطنين بالخارج والاختصاصات المقدمة منه.

ونص القرار على أن يستبدل مسمى مكتب سجل مدني المركز الرئيسي ومقره ديوان عام المصلحة إلى سجل مدني المواطنين بالخارج – القاهرة ومقره أبراج الملتقى بالعباسية.

ويتبع سجل المواطنين بالخارج ومقر أبراج الملتقى بالعباسية – الإدارة العامة لشئون المناطق.

يختص السجل بالآتي:

1-تلقى طلبات قيد واقعات الأحوال المدنية التي تمت للمواطنين المصريين بالخارج لاتخاذ الإجراءات اللازمة لقيدها وإصدار وفقا للتعليمات المنظمة لذلك.

2-تلقى طلبات الحصول على صورة القيود والوثائق وساقطي القيد والتصحيح وإعادة القيد ومراجعتها وتسجيلها وإرسالها الى إدارة الأحوال المدنية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها.

3-استلام القرارات الخاصة بالجنسية بمختلف أنواها من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقواعد والتعليمات المنظمة لذلك.

4-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام أو الوثائق الصادرة من جهة الاختصاص الخاصة بخدمات وقيد وقائع الأحوال المدنية التي تمت للمصريين بالخارج.

5-حفظ المستندات والطلبات والسجلات والنماذج الخاصة بعمل السجل.

6-الالتزام بتنفيذ كافة أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية المتعلقة بخدمات ووقائع الأحوال المدنية للمواطنين المقيمين بالخارج.

الصحة تفحص مليونا و93 ألف طالب بالصف الأول الإعدادى للكشف عن فيروس سى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و93 ألف طالب، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سي" بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي تحت شعار "100 مليون صحة" بالمجان للعام الرابع على التوالي، وذلك منذ انطلاقها يوم 21 من شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سي".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي، لافتاً إلى أن المحافظات الأعلى في نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة؛ محافظة القاهرة حيث تم فحص 101 ألف و67 طالب، تليها محافظة الجيزة 96 ألف و347 طالب، ثم محافظة البحيرة 79 ألف و477 طالب، ثم محافظة الدقهلية 70 ألف و75 طالب.

من جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن العمل بالمبادرة يتضمن إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 419 فريق طبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي.