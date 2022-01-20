شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق قوافل طبية بمراكز تلقى اللقاحات المكتظة بالمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إطلاق قوافل طبية في مراكز تلقي اللقاحات التي تشهد إقبالًا من المواطنين، مشيرا إلى إلى توافر نقاط التطعيم في محطات المترو والقطارات والأسواق التجارية.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن الفرق الطبية تقوم بتسجيل بيانات المواطنين المترددين على تلك النقاط، وتشمل البيانات الاسم والرقم القومي ورقم التليفون، ثم يتم التطعيم على الفور، كما ذكر أنه يتم إرسال رسائل للمواطنين على الهواتف فور التسجيل، والتي تحمل كود التسجيل نظرا لأهميته في إثبات التطعيم داخل مصر أو خارجها.

ناشد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، المواطنين بضرورة تلقي لقاحات فيروس كورونا حيث تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدًا في ذلك الصدد مأمونية كافة اللقاحات المتواجدة في مصر وحصولها على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

يذكر أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المتاحة حاليا يبلغ 70 مليونا و742 ألفًا و 604 جرعات ووصلت مصر حتى الآن 132 مليونًا و105 آلاف و180 جرعة