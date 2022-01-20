شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لا نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يوجد أى نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثانى، قائلا: إن شاء الله لن نحتاج للتأجيل.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات صحفية على هامش، توقيع مذكرات تفاهم لإنشاء 6 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، تعليقا على انتهاء امتحانات الصف الرابع الابتدائي اليوم للفصل الدراسي الأول، الكتب هائلة للطلاب، ولازم نسال الأمهات أبنائكم اتعلموا إيه واتعلم كويس، موضحا أن الوزارة تحاول الاهتمام بالاولاد من خلال تقديم تعليم جيد قائم على المهارة، متابعا: مش مهم الامتحان ولكن التعلم.

وكان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، أكد إنه سيتم إنشاء 6 مدارس دولية متخصصة في التكنولوجيا التطبيقية، ستكون في صناعات الأجهزة والأدوات الكهربائية المعاصرة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية والتجارة الحديثة وتسويق الخدمات المالية وبرمجيات عدادات الكهرباء لتخريج مبرمجين في هذه الصناعة بالإضافة إلى مدرسة متخصصة في صناعة الأثاث بطريقة تكنولوجية.

وأضاف مجاهد فى تصريحات صحفية، أن كل هذه المدارس ستكون الدراسة فيها مجانية مثل باقي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مضيفا أن اتفاقيات التعاون التى من المقرر أن توقعها الوزارة اليوم تشمل 6 مدارس دولية وفى عام 2023 ستكون هناك أربعة آخرين يدخلون الخدمة، ليصبحوا العدد 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية.

ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بهذه المدارس ظهر اليوم بين وزير التعليم، ومشروع قوى مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشركات القطاع الخاص، على أن تكون هذه المدارس في محافظات، الشرقية، أسيوط، الإسكندرية، المنيا، الجيزة فى مدينة السادس من أكتوبر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط، وجوناثام كوهين، السفير الأمريكى بمصر، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، والدكتور رضا حجازي نائب الوزير بس لشئون المعلمين.