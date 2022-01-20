"الأزهر" تبدأ حصر الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بالقاهرة والأقاليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

بدأت جامعة الأزهر في حصر الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه بجميع كليات القاهرة والأقاليم لتدشين قاعدة بيانات خاصة بهم تمهيدا للاستفادة منهم مستقبلا.

وعممت جامعة الأزهر منشورا -حصل الخليج 365 على نسخة منه- نص على أنه في إطار حرص الدولة على إنشاء قاعدة بيانات لضم الشباب الحاصلين على درجات جامعية عليا "ماجستير - دكتوراه"، خلال السنوات العشر الأخيرة، لبحث كيفية الاستفادة منهم في مختلف مواقع العمل مستقبلا.

ونص المنشور، على ضرورة التنبيه على مسئولي الدراسات العليا بكليات الأزهر بالقاهرة والأقاليم، بموافاة الجامعة ببيانات الحاصلين على درجات عليا.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه في أغسطس الماضي، رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، بعمل حصر شامل ببيانات الحاصلين على درجات علمية من جامعتكم (ماجستير ودكتوراه) خلال العشر سنوات الماضية.

وأوضح عبدالغفار، في خطابه المرسل لرؤساء الجامعات، أن ذلك يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على على إنشاء قاعدة بيانات تضم الشباب الحاصلين على درجات علمية (دراسات عليا)، لبحث كيفية الاستفادة منهم.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فإن إجمالي أعداد الحاصلين على درجة الماجستير على مستوى الجامعات المصرية فى الفترة من 2009 وحتى 2019 بلغ 20612 باحثا، وعدد الحاصلين على درجة الدكتوراه في الفترة نفسها 9063 باحثًا.​