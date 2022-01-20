وزير الداخلية و"الأعلى للشرطة" يسجلون كلمة شكُر للرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

توجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، اليوم الخميس، إلى القصر الجمهوري بعابدين، لتسجيل كلمة شُكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة.

وجاء نص الكلمة كالتالي:

"الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.. يطيب لي والمجلس الأعلى لهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأخلص التهاني وعميق التقدير بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة، تلك الذكرى التي جسد فيها رجال الشرطة أصدق معاني الوفاء بالعهد والفداء للوطن وترجموا فيها أسمى قيم العطاء والتضحية.

"وبهذه المناسبة أود أن أنقل لسيادتكم نيابة عن هيئة الشرطة أصدق مشاعر التقدير والاعتزاز مجددين العهد على مواصلة الجهود والتضحيات والنهوض برسالة الأمن لصون مكتسبات الوطن.. داعين المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق خطاكم ويوفقكم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء لمصرنا الغالية".