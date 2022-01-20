الداخلية تعلن تفاصيل ضبط المتهم بقتل فتاة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات العثور على جثة فتاة أعلى سطح أحد العقارات بكفرالشيخ، وتبين أن ارتكاب الواقعة بدافع السرقة.

تلقى قسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفرالشيخ بلاغًا من الأهالي بوجود جثة فتاة، مقيمة بدائرة القسم أعلى سطح أحد العقارات بدائرة القسم.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكَّل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وقيامه بالاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها وقرطها الذهبي وبإرشاده تم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.