تربطهما صلة قرابة.. القبض على مهتز نفسيا هشم رأس سائق في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابات مقتل سائق بمركز أوسيم شمال الجيزة.

تلقى اللواء عمرو طلعت مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل مهشم الرأس.

وجه العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال، بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ، ومعاينة الجثمان ومراجعة كاميرات المراقبة بخطوط السير المحتملة وفحص علاقات القتيل.

تحريات العقيد مراون مشرف مفتش الفرقة، توصلت إلى أن مهتزا نفسيا تربطه صلة قرابة وراء ارتكاب الواقعة، وأنه اعتدى عليه بقطعة حديدية.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن الرائد أحمد فرحات ومعاونيه الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.