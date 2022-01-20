شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يسجل كلمة شكر لرئيس الجمهورية بقصر عابدين بمناسبة عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة اليوم الخميس إلى القصر الجمهوري بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة.

وجاء نص الكلمة: الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية يطيب لى والمجلس الأعلى لهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأخلص التهانى وعميق التقدير بمناسبة الإحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة، تلك الذكرى التى جسد فيها رجال الشرطة أصدق معانى الوفاء بالعهد والفداء للوطن وترجموا فيها أسمى قيم العطاء والتضحية، وبهذه المناسبة أود أن أنقل لسيادتكم نيابة عن هيئة الشرطة أصدق مشاعر التقدير والإعتزاز مجددين العهد على مواصلة الجهود والتضحيات والنهوض برسالة الأمن لصون مكتسبات الوطن.. داعين المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق خطاكم ويوفقكم لإستكمال مسيرة التنمية والبناء لمصرنا الغالية وكل عام وسيادتكم بخير.



اللواء محمود توفيق