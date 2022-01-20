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شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف هتعمل إيه لو شميت ريحة غاز فى البيت؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحدث أحيانا تسرب غاز من محابس البوتاجاز والسخانات داخل الشقق السكنية، ويتسبب ذلك فى وقوع ضحايا ومصابين بسبب الاختناق نتيجة لتسريب غاز داخل شقتهم، ومن المهم معرفة خطوات الحماية فى حالة استنشاق الغاز بالمنزل.
- أغلق سريعا محابس البوتاجاز والسخان، محبس الغاز الرئيسى.
- التأكد من غلق الغاز من المقبض المتواجد على الماسورة أو بجانبها فى اتجاه عقارب الساعة
ـ لا تستعمل مفاتيح الإضاءة أو الأجهزة التى قد ينتج منها شرر كهربائى
- لا تستخدم المراوح أو التكييف فى التهوية خلال وقت التسريب
ـ افتح الأبواب والنوافذ على مصراعيها للتهوية
ـ حال استمرار التسريب وعدم معرفة المصدر
أولا : يجب الاتصال بشركة الغاز مباشرة
ثانيا: التواجد خارج الشقة حتى التأكد من انتهاء التسريب تماما