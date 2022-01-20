شكرا لقرائتكم خبر عن حذف حسابات الأمير أندرو الرسمية على تويتر ويوتيوب بعد إعفائه من مهامه الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم حذف الحسابات الخاصة بالأمير أندرو التي تحمل صفته الملكية "دوق يورك" على وسائل التواصل الاجتماعي بينما يواصل معركته القانونية لمحاربة دعوى الاعتداء الجنسي المرفوعة ضده في الولايات المتحدة.

في الأسبوع الماضي، سحبت الملكة اليزابيث من ابنها الثاني الانتماءات العسكرية الفخرية ورعايته الملكية، ووافقت على عدم استخدام صفته الملكية أى "صاحب السمو الملكي" بأى صفة رسمية.

حساب الأمير اندرو حاليا على موقع تويتر الذى يحمل اسم "the duke of York" تؤدي الآن إلى صفحة فارغة، كما لم تعد قناته على يوتيوب متاحة أيضًا. في حين أن حسابه على انستجرام الذي يحمل اسم hrhthedukeofyork ، لا يزال موجودا إلا أنه معروف أنه سيتم إزالته قريبا، إلى جانب حسابه على فيس بوك، لكن بعض الحسابات تستغرق وقتًا أطول في إجراءات الإغلاق.

قام المساعدون الملكيون أيضًا بتحديث الموقع الرسمي للنظام الملكي البريطاني حيث يسعى قصر باكنجهام إلى إبعاد المؤسسة عن معركة أندرو القانونية.

بينما لا يزال الأمير يظهر تحت القسم المعنون "أفراد العائلة المالكة"، تم حذف قائمة انتماءاته العسكرية، وأعلن قصر باكنجهام الأسبوع الماضي أنه سيتم تقاسم الأدوار بين أعضاء آخرين من العائلة المالكة وتم اتخاذ القرار بعد مناقشة بين كبار أفراد الأسرة.

يتضمن الموقع أيضًا تفاصيل بيان الملكة ، ونصها: "في يناير 2022 ، أصدر قصر باكنجهام بيانًا أعلن فيه ، بموافقة الملكة ، إعادة الانتماءات العسكرية لدوق يورك والرعايات الملكية إلى الملكة ، وسيستمر الدوق في عدم القيام بالواجبات العامة ".

يذكر ان الأمير اندرو يواجه دعوى قضائية من فرجينيا جوفري ، 38 عامًا في الولايات المتحدة بتهمة الاعتداء الجنسي عليها عندما كانت مراهقة، وتدعي أنها تعرضت للاتجار من قبل صديقها جيفري إبستين ، المحكوم عليه بالاعتداء الجنسي على الأطفال ، لممارسة الجنس مع أندرو عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها وكانت قاصرة بموجب قانون الولايات المتحدة، وأنكر أندرو هذه المزاعم.