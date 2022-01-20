شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: يناير أبرد شهور الشتاء والبلاد تتأثر بكتلة باردة من أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، ورئيس المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بكتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا مع وجود سرعات فى الرياح على طبقات قريبة على سطح الأرض، مما يزيد من الشعور بالأجواء شديدة البرودة.

وأضاف مدير عام إدارة التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس ورئيس المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن درجات الحرارة فى هذه الأيام أقل من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بقيم طفيفة، موضحا أن شهر يناير يعتبر أبرد شهور فصل الشتاء.

وأكد شاهين، أنه مع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، وتصل درجات الحرارة الصغرى بين 6 و 7 درجات مئوية على شمال البلاد، وأقل من 5 درجات على شمال الصعيد مع فرص تكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة ، وسانت كاترين العظمى 6 درجات والصغرى صفر.