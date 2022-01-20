شكرا لقرائتكم خبر عن الصغرى تصل 3 شمال الصعيد.. تعرف على الدرجات المتوقعة حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 20 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 15 درجة الصغرى 08 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 09 درجة .

جنوب سيناء العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة.

شمال الصعيد العظمى 15 درجة الصغرى 03 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 05 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 21 يناير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 07 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجة .

جنوب سيناء العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة.

شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 03 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 07 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 22 يناير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 08 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 09 درجة .

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة.

شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 05 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 08 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 23 يناير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 08 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 09 درجة.

جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة.

شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 05 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 24 يناير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 15 درجة الصغرى 08 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 09 درجة.

جنوب سيناء العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد العظمى 15 درجة الصغرى 05 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 25 يناير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 08 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 09 درجة.

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 05 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 08 درجة.