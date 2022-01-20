شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مسمى مكتب الأحوال المدنية بالعباسية إلى "سجل المواطنين بالخارج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الداخلية، القرار رقم 2461 لسنة 2021، بشأن استبدال مسمى مكتب سجل مدني المركز الرئيسي ومقره ديوان عام المصلحة إلى سجل مدني المواطنين بالخارج والاختصاصات المقدمة منه.

ونص القرار على أن يستبدل مسمى مكتب سجل مدني المركز الرئيسي ومقره ديوان عام المصلحة إلى سجل مدني المواطنين بالخارج – القاهرة ومقره أبراج الملتقى بالعباسية.

ويتبع سجل المواطنين بالخارج ومقر أبراج الملتقى بالعباسية – الإدارة العامة لشئون المناطق.

يختص السجل بالآتي:

1-تلقى طلبات قيد واقعات الأحوال المدنية التي تمت للمواطنين المصريين بالخارج لاتخاذ الإجراءات اللازمة لقيدها وإصدار وفقا للتعليمات المنظمة لذلك.

2-تلقى طلبات الحصول على صورة القيود والوثائق وساقطي القيد والتصحيح وإعادة القيد ومراجعتها وتسجيلها وإرسالها الى إدارة الأحوال المدنية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها.

3-استلام القرارات الخاصة بالجنسية بمختلف أنواها من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقواعد والتعليمات المنظمة لذلك.

4-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام أو الوثائق الصادرة من جهة الاختصاص الخاصة بخدمات وقيد وقائع الأحوال المدنية التي تمت للمصريين بالخارج.

5-حفظ المستندات والطلبات والسجلات والنماذج الخاصة بعمل السجل.

6-الالتزام بتنفيذ كافة أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية المتعلقة بخدمات ووقائع الأحوال المدنية للمواطنين المقيمين بالخارج.



قرار وزارة الداخلية 2461 لسنة 2021