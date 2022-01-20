شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات مسابقة الأم المثالية لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى تلقى طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية 2022 بجميع مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى كل محافظات الجمهورية، حتى آخر موعد اليوم الخميس.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه عقب غلق باب التقدم يتم دراسة وبحث المرشحين تمهيدًا لعقد اللجان المحلية من قبل مديريات التضامن الاجتماعي واختيار المرشحات على مستوى كل محافظة، وموافاة الوزارة بأوراقهم لحين انعقاد اللجنة المركزية لاختيار الفائزين على مستوى الجمهورية.

وتضمنت الفئات المكرمة لهذا العام الأم المثالية والأسرة البديلة والأم من ذوى الاحتياجات الخاصة والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، والأم الحاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادى، بالإضافة إلى أم شهيد من القوات المسلحة وكذلك الشرطة، فضلًا عن أم متطوعة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهى من الفئات التي تم استحداثها في مسابقة هذا العام.

وتضمنت شروط الاختيار الخاصة للفئات هذا العام ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء فقط، واستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان، وبحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا وغير القابل للتعلم.