شكرا لقرائتكم خبر عن %91 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة إنشاء الكيانات العلمية الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة المتورطين في إنشاء الكيانات العليمة الوهمية، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة المتورطين في إنشاء الكيانات العليمة الوهمية.

وأيد 91% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين في إنشاء الكيانات العليمة الوهمية، بينما عارض 9% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين في إنشاء الكيانات العليمة الوهمية.