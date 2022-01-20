شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.. اعرف حالة الطقس حتى الإثنين بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء، مائلا للبرودة على جنوب الصعيد، شديدا البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 20 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 15 درجة الصغرى 07 درجات.

السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 08 درجات.

جنوب سيناء العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة.

شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 03 درجات.

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 07 درجات.





درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 21 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 15 درجة الصغرى 06 درجات.

السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة.

شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 03 درجات.

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 07 درجات.





درجات الحرارة المتوقعة السبت 22 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 08 درجات.

السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 09 درجات.

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة.

شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 05 درجات.

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 08 درجات.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 23 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 08 درجات.

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 09 درجات.

جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة.

شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 05 درجات.

جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجات.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 24 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 15 درجة الصغرى 08 درجات.

السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 09 درجات.

جنوب سيناء العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 05 درجات.

جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجات.