شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تستأنف اليوم امتحانات طلاب النقل للفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه سيتم استئناف امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل بمرحلة التعليم الأساسى اليوم الخميس، بعد توقفها أمس الأربعاء بسبب إجازة عيد الغطاس، موضحة أن المدارس ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل لجان الامتحانات لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية يوم السبت 15 يناير الجارى، كما أدى الطلاب يوم 16 فى مادتى العلوم والمهارات المهنية، و17 يناير مادتى الدراسات وتكنولوجيا المعلومات، و18 يناير لغة إنجليزية، ومنح الطلاب إجازة يوم 19 يناير، ويوم 20 يناير يمتحن الطلاب فى الرياضيات.

وكشفت الوزارة أنه تم إرسال بنوك الأسئلة لامتحانات الصف الرابع الابتدائى للإدارات التعليمية، مشيرة إلى أن اللجان الفنية اختارت أسئلة الامتحانات عن طريق التوجيه، والأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى، لافتة إلى أن عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية 20 سؤالًا أما باقي المواد 15 سؤالًا.