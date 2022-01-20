ملخص أول يوم في الجناح المصري بالمعرض الدولي للسياحة والسفر "الفيتور"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

انطلقت اليوم، فعاليات المعرض الدولي للسياحة والسفر "الفيتور" Fitur في دورته الثانية والأربعين بالعاصمة الإسبانية مدريد والذي تستمر فعالياته حتى ٢٣ يناير الجاري، والذي تشارك به وزارة السياحة والآثار هذا العام بجناح مساحته 300 م2.

وبحسب بيان اليوم، تم افتتاح الجناح المصري المشارك بالمعرض بحضور السفير يوسف مكاوي سفير مصر بإسبانيا، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والأستاذ ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والوزير المفوض أحمد نصر رئيس المكتب التجاري بمدريد، والسيدة نائب السفير، وأعضاء السفارة المصريه بمدريد.

وبدأت فعاليات اليوم الأول، بقيام ماجد أبو سديرة بعقد عدد من اللقاءات المهنية الهامة مع شركاء المهنه، تم خلالها مناقشة آليات عودة الحركة السياحية العالمية بشكل عام، والتعاون بين منظمي الرحلات الإسبان والهيئة بشكل خاص للعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق الإسباني، وإمكانية تنفيذ حملات إعلانية مشتركة.

وعلى صعيد اللقاءات الإعلامية، تم عقد عدد من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية، جرى خلالها الحديث عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تطبقها مصر في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي والسائحين والمواطنين، وآخر مستجدات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، والتأكيد على جاهزية المقصد المصري لاستقبال السائحين من كافة دول العالم.

وتناولت هذه اللقاءات أيضاً، الحديث عن احتفاليتي موكب المومياوات الملكية والأقصر... طريق الكباش وما لهما من مردود ترويجي سياحي.

تجدر الإشارة، إلى أن الوزارة تشارك في المعرض هذا العام بجناح مساحته 300 م2، بمشاركه عدد من العارضين من القطاع السياحي الخاص، يمثلون عدد (13) شركة سياحة، و(9) فنادق، إلى جانب مكتب مصر للطيران.