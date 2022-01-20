عمرة رجب.. متى تنتهي شركات السياحة من توثيق العقود؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، انتهاء شركات السياحة المصرية، من اعتماد وتوثيق عقود العمرة الوكلاء السعوديين، يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير، لمعرفة عدد الشركات التي ستنظم موسم العمرة المقبل.

يأتي ذلك بعد اجتماع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة إيمان قنديل مساعد الوزير لشئون الشركات السياحية ورئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، بحضور نائب الوزير لشؤون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببدء انطلاق رحلات العمرة لموسم ١٤٤٣هجرية بداية من شهر رجب من العام الهجري الحالي.

من جانبها، أعلنت غرفة شركات السياحة، الرسوم المقررة على الشركات للعمل بموسم العمرة المرتقب، استعدادا لبدء أولى الرحلات، وذلك عقب تلقيها خطابا من وزارة السياحة والآثار، بشأن الاستعدادات النهائية الخاصة ببدء العمرة للموسم الجديد.

ويرصد "الخليج 365" فئات الرسوم المقررة على كل شركة خلال موسم عمرة حسب غرفة شركات السياحة، على النحو التالي:

- 2000 جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونية مع الوكلاء السعوديين على البوابة.

- 500 جنيه رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة.

- 500 جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة.

وأوضحت الغرفة، أن تحصيل هذه الرسوم نقداً أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، حيث سيتم إيداع تلك المبالغ بالحساب المتواجد في الخطاب.

جدير بالذكر، أن الجريدة الرسمية، نشرت قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأآثار، رقم 330 بتاريخ 30/12/2021، بتحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال موسم عمرة 1433، في إطار الاستعدادات النهائية لبدء موسم العمرة الجديد 1443 هـ، وذلك وفقا لقانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021 بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة.

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