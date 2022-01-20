الدخول مجانا وافتتاح مطاعم وكافتيريات.. موعد تشغيل المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان، المشرف على مشروع ممشى أهل مصر، موقف المراكب والبواخر النيلية الموجودة على جانبي النيل، وموعد تشغيل المرحلة الأولى.

وقال الرفاعي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن مشروع ممشى أهل مصر يبدأ من حلوان حتى شبرا الخيمة بطول 53 كيلو متر، يتم تنفيذها على عدة مراحل، لافتًا إلى أنه تم إنهاء المرحلة الأولى، إلا أن الجزء السفلي من الممشى غير متاح للمواطنين بسبب عدم الانتهاء من أعمال التشطيبات للمحلات، حيث يوجد 62 محلا و5 كافتيريات و5 مطاعم و3 جراجات لانتظار السيارات تتسع لاستيعاب 180 سيارة، فضلا عن تنفيذ 3 مدرجات بسعة 1240 فردا لاستيعاب مختلف الفعاليات والاحتفالات.

وأكد الرفاعي أن تشغيل المرحلة الأولى بالكامل سيكون خلال شهر مارس المقبل، والتي تمتد من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى إمبابة بطول 1.9 كيلو متر، لافتًا إلى أنه تم طرح تشغيل 80% من المحلات والمطاعم والكافتريات.

وعن المراكب النيلية قال معاون وزير الإسكان، إن المراكب المنتهي ترخيصها في المراحل التي يجري بها العمل الآن لن تقوم بعمل تجديد للتراخيص، لحين الانتهاء من المشروع والاتفاق مع شركة الإدارة حول طريقة التشغيل، أما المراكب المرخصة بالفعل ستعمل بشكل طبيعي لحين انتهاء الترخيص والاتفاق بعد ذلك مع شركة لإدارة المشروع.

وأكد أن فكرة المشروع استهدفت أولا مواجهة التعديات على طول نهر النيل وإزالة جميع المخالفات الخاصة بالأفراد والجهات المختلفة، فضلا عن تحسين الشكل الجمالى لكورنيش النيل وجعله مقصدا سياحيا لكل المصريين، وهو ما أدى إلى إطلاق مسمى"ممشى أهل مصر" على المشروع.

وأوضح أن جميع سكان القاهرة الكبرى يستفيدون من الممشى والخدمات المتاحة به، ولن يقتصر على فئات معينة وسيكون الدخول أو النزول للمشى بالمجان دون رسوم، مشيرا إلى أنه تم تكليف شركة لإدارة وصيانة الممشى وتسويق الخدمات التي تم تنفيذها عليه.

​