شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بالأمم المتحدة: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، في جلسة مجلس الأمن التي تم تخصيصها أمس الأربعاء للتطرق للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا في بيان ألقاه باسم المجموعة العربية على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أهمية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أدان بيان المجموعة العربية بشدة العمل الإرهابي المتمثل في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في الإمارات من قبل الحوثي، داعيا إلى الوحدة الدولية في مواجهة هذا العمل الإرهابي الذي يهدد السلام والاستقرار الإقليميين.

فيما دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية الشعب الفلسطينى، الذى يتعرض لهجمة شرسة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين والجماعات الاستيطانية الإرهابية.

وأطلع المالكى أعضاء المجلس فى جلسته التي انعقدت الأربعاء، لمناقشة الأوضاع فى فلسطين، على جرائم الاحتلال الإسرائيلى، وآخرها جريمة صبيحة هذا اليوم ضد الفلسطينيين فى مدينة القدس المحتلة، مشيرا إلى أنه بينما يجتمع مجلس الأمن هنا لمناقشة كيفية دفع عملية السلام، تواصل إسرائيل حربها التى لا هوادة فيها ضد الشعب الفلسطينى على الأرض، حيث حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي وداهمت منزل عائلة الصالحية في الشيخ جراح، واقتلعتهم، وهجرتهم قسرا، بالعنف من منزلهم مع أطفالهم، وألقت بهم فى البرد القارس، واعتقلت عددا من أفراد الأسرة وأنصارها، قبل أن تهدم منازلهم. تاركين وراءهم اليأس والدمار.

وأضاف المالكى حدثت هذه الجريمة، ورغم دعواتكم المتكررة لمناهضة مثل هذه الجرائم. نزحت عائلة الصالحية من جديد بعد ان هجرت في العام 1948.

وأكد المالكى في كلمته أن قرارات هذا المجلس، بما فيها القرار 2334 ، توفر طريقا واضحا للسلام العادل، وأن من مسؤولية هذا المجلس متابعة تنفيذ قراراته، ومن المهم سن القانون وإدانة من ينتهكونه، ولكن من المهم أيضًا متابعة تطبيق القرارات، وضمان المساءلة، والمحاسبة.

كما شدد وزير خارجية فلسطين على أن إنكار إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطينى، وتحديها للمجتمع الدولى قد استمر طويلا، لأن الاحتلال متأكد من حقيقة أنه سيكون هناك انتقادات وإدانات ولكن لن تكون هناك عواقب.

وقال: "تريدون مساعدتنا في إنهاء هذا الصراع، عليكم وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب"