شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم 40.2 % من المواطنين بلقاح كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم تطعيم 40.2 % من المواطنين حتى الآن بلقاح فيروس كورونا، وأن الدولة تستهدف تطعيم 70% خلال الفترة المقبلة لافتا إلى جهود الوزرة لشمولية التطعيمات لجميع المواطنين .

وأضاف حسام عبد الغفار في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن تلقيح أكبر عدد من المواطنين يقلل معدلات الدخول إلى المستشفيات والوفيات ويكافح تحورات الفيروس، مناشداً الجميع باتباع الإجراءات وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة وفرت اللقاحات وتقوم بتوعية مستمرة للمواطنين والدور الآن على المواطن، وتابع: "وعلى كل من لم يحصل على اللقاح سرعة التوجه للحصول عليه وسيظل غير الملقحين هم الأكثر عرضة للإصابة ودخول المستشفيات".